Fuoristrada durante gara di rally: muore 53enne di Reggio Emilia

Tragedia ieri mattina al Rally del Veneto, nel veronese. Durante la seconda prova della gara riservata alle auto storiche, una Peugeot 205 è uscita di strada a Badia Calavena e la navigatrice, Barbara Incerti, è morta sul colpo.

La donna, 53enne, residente a Carpineti in provincia di Reggio Emilia, era a fianco del pilota Nicola Cassinadri, anche lui reggiano di Castelnovo nè Monti, 50 anni, rimasto ferito e trasportato dai sanitari del 118 a Verona, all'ospedale di Borgo Trento. Il Rally è stato sospeso dagli organizzatori.

