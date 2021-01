Furti, fermata banda di nomadi: la base era campo abusivo a San Matteo

L’astuzia, la ferocia e la spregiudicatezza degli indagati, agevolate da una fitta rete di relazioni criminali, connivenze e parentele insistenti nei campi nomadi disseminati in tutta l’Emilia Romagna nonché nella parte meridionale del Veneto e della Lombardia, era tale da consentire di mettere a segno anche 5 o 6 colpi nel corso della stessa nottata, nonché una istantanea attività di ricettazione di tutti i beni sottratti, anche di valore superiore ai 25.000 euro per colpo.

L’indagine ha permesso di effettuare numerosi sequestri di veicoli nonché di materiale vario provento dei colpi, consentendo anche a settembre di trarre in arresto tre dei soggetti appartenenti alla citata organizzazione per la commissione di altri tre furti e di sventare un ulteriore progetto di assalto ad un bancomat a Campogalliano attraverso l’utilizzo, tra gli altri veicoli, anche di un carroattrezzo rubato per sradicare lo sportello ATM.

I carabinieri di Modena hanno eseguito 4 custodie cautelari in carcere ed 1 arresto ai domiciliari nei confronti di 5 persone (di cui 4 soggetti nomadi di etnia rom ed 1 marocchino), poiché ritenuti responsabili di ricettazioni e furti aggravati a bancomat, esercizi commerciali, attività industriali ed artigianali nonchè veicoli. La banda, guidata da un 53enne, operava in provincia di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Mantova e aveva la base operativa nel campo nomadi abusivo di San Matteo a Modena.

