Ancora spaccio, e di nuovo assembramenti, davanti ad un esercizio chiuso per una settimana per diverse irregolarità riscontrate nel fine settimana di Pasqua. Violazioni anche rispetto agli assembramenti che avevano portato alla segnalazione, da parte della Polizia Municipale alla Prefettura, e al conseguente provvedimento di chiusura per una settimana. Purtroppo, alla fine della settimana, il negozio ha riaperto e le scene si sono ripetute. Nelle immagini, tra le tante segnalate, alcune scene del post 25 aprile. Bivacchi, consumazioni all'aperto, in gruppi ravvicinati, intorno alle panchine occupate. Come se l'emergenza Covid fosse finita, come se le restrizioni sugli spostamenti e gli assembramenti non esistessero più. Un problema non solo direttamente collegato all'emergenza Covid ma alla ben più ampia problematica, sempre all'ordine del giorno, relativa agli effetti dei bivacchi e al consumo di bevande, anche alcoliche, al di fuori dei locali. Due, tre quelli con regolarità al centro della cronaca. Dove continuano a registrarsi casi di spaccio.Lunedì sera i Carabinieri della compagnia di Modena, nel corso di mirati servizi antidroga hanno individuato e bloccato un nigeriano trentenne, sorpreso in flagranza di spaccio di cocaina nei confronti di un Italiano. È stata recuperata una dose di cocaina e durante la perquisizione personale è stata rinvenuta e sequestrata la somma di 185 euro in contanti, sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.