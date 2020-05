Incidente in autostrada, interviene la polizia penitenziaria

Ieri intorno alle 16.30 agenti di polizia penitenziaria mentre rientravano dalla Casa Circondariale di Piacenza dirigendosi verso la Scuola di Formazione del personale di Parma, sul tratto autostradale A1 in direzione Bologna a 500 metri dall’uscita Fidenza sono intervenuti per prestare soccorso in un incidente che ha coinvolto un mezzo Iveco che aveva tamponato violentemente il mezzo che lo precedeva per poi colpire un new jersey. I 7 poliziotti penitenziari coinvolti nella vicenda, della Casa circondariale di Modena hanno soccorso l'autista del mezzo, gestendo la viabilità e avvertendo il 118, i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato.“Il nostro Corpo è formato da professionisti che prestano servizio adoperando competenze ineguagliabili. Ciò è stato ben messo in luce dagli autori del soccorso svolgendo un compito non direttamente connesso ai servizi d’istituto, esaltando con bravura la peculiarità che vede i Poliziotti Penitenziari lavorare sia all’interno, ma anche al di fuori dei penitenziari” - commenta il segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP. Aldo Di Giacomo.