Modena, schianto mortale sulla A22, muore una donna. Cinque persone ferite

Tragedia oggi sulla A22 a Modena. Verso le 12.20 sulla corsia nord, dopo il casello Carpi, due auto si sono scontrate in modo violento: nell'incidente è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante. Una donna di 70 anni è deceduta, 5 persone sono rimaste ferite e sono stati estratti dalle lamiere delle due auto dai vigili del fuoco. Circa un'ora dopo pochi chilometri prima di Carpi, sempre sulla Autobrennero, si è verificato un altro incidente () con un camion che ha tamponato un'autocisterna. Estratte dai vigili del fuoco le due persone nell'abitacolo del camion e affidate ai sanitari 118.La A22 è stata chiusa al transito tra Carpi e Rolo, con uscita obbligatoria a Carpi, chiuso anche lo svincolo in entrata della stazione autostradale di Campogalliano carreggiata nord.

