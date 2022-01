Irruzione di gruppo in bar senza green pass e mascherina: 15 sanzionati

Oggi pomeriggio alle 18 la Digos di Modena, insieme a carabinieri e Polizia locale, è intervenuta presso un bar nella prima periferia di Modena, dove un gruppo di attivisti “no vax” aveva fatto pretestuosamente ingresso, sprovvisto di dispositivi di protezione e di green pass, pretendendo di consumare.Alla richiesta del titolare di indossare la mascherina, gli avventori hanno iniziato ad inveire in segno di protesta, senza allontanarsi dal luogo.Le forze dell'ordine hanno proceduto all’identificazione del gruppo, che in un primo momento ha cercato di rifiutarsi di uscire dal pubblico esercizio. Si tratta di 15 persone, risultate tutte sprovviste di mascherina e dichiaratamente di green pass, nei cui confronti è in corso l’adozione della sanzione amministrativa di 400 euro ai sensi.Sono in corso ulteriori accertamenti a cura della Digos, per l’esatta ricostruzione della dinamica dei fatti e delle frasi intimidatorie pronunciate da alcuni degli attivisti, peraltro già noti all’ufficio, nei confronti dei presenti.