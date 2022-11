Lutto nel mantovano: muore a 48 anni stroncato da un malore improvviso

Il corpo senza vita è stato trovato mercoledì mattina nella camera da letto della sua casa a Curtatone di Mantova dal padre

Lutto nel mantovano per la morte di Igor Gemma, stroncato a 48 anni da un malore improvviso.

Il corpo senza vita è stato trovato mercoledì mattina nella camera da letto della sua casa a Curtatone di Mantova dal padre. Aveva passato una serata con gli amici e nella notte ha accusato un malore: inutili i tentativi di rianimarlo.

Falegname di professione, musicita per passione, Gemma, conosciuto come Fester, era direttore artistico di Buscoldo Beer Fest.



'Ci sono notizie che ti stravolgono e ti cambiano la vita - scrive il presidente della Provincia di Mantova e sindaco di Curtatone Carlo Bottani - questa mattina nel tuo letto di casa ci hai salutato caro Igor, ora non so come ricordarti in questo momento, non ho le parole giuste, non ho lacrime per piangere abbastanza. Per me sei stato un uomo incredibile, con una dolcezza e sensibilità uniche come la tua voce, la tua solarità e generosità perle rare da conservare, un amico vero, sincero e fedele sempre. Caro Fester ti sono e ti sarò eternamente grato e ora continua a cantare alle stelle e a suonare alla luna'.



Igor Gemma lascia il padre, il fratello e la figlia Giada.

I funerali si terrano alle 14.45 al Parco dell’Amicizia di Buscoldo, dove si svolge l’annuale Beer Fest.





