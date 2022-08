Malore durante la crociera: 36enne si accascia a terra e muore

Un 36enne di Pesche in provincia di Isernia è morto su una nave crociera a poche miglia dal porto di Genova: disposta ed eseguita l'autopsia per chiarire le cause del decesso.La vittima è Modestino Vespa. Secondo quanto si è appreso, ieri mattina il giovane ingegnere era con la sua compagna quando si è accasciato cadendo a terra. Da qui i soccorsi e l'accertamento del decesso. Il corpo del 36enne è stato trasferito nell'obitorio dell'ospedale di Genova dove, secondo prassi, oggi l'anatomopatologo ha effettuato l'esame autoptico prima del nulla osta per il funerale. La notizia dell'improvvisa morte del 36enne ha sconvolto due comunità: quella di Pesche, dove vive la sua famiglia, e quella di Isernia dove lui è molto conosciuto. Il sindaco di Pesche, Maria Antenucci, ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno del funerale e, intanto, ha annullato tutti gli eventi del cartellone estivo.'L' amministrazione comunale di Pesche esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Vespa per la prematura e inaspettata scomparsa di Modestino, giovane e brillante professionista conosciuto e ben voluto da tutti noi - scrive il sindaco Maria Antenucci -. Ci associamo al grandissimo dolore ed esprimiamo la vicinanza alla famiglia e all'intera comunità. Il giorno dei funerali verrà decretato il lutto cittadino. Sono altresì annullati gli tutti gli eventi ancora previsti nel calendario estivo 2022'.Genova era l'ultima tappa della crociera, prima del rientro al porto di Civitavecchia, che il 36enne e la sua compagna avevano scelto per la settimana di Ferragosto.