Malore improvviso in vacanza in sudamerica: muore 25enne maceratese

Tragedia nel mondo sportivo maceratese. Michele Gironella, venticinquenne di Potenza Picena è morto mercoledì 17 agosto nel corso di una partita di calcetto mentre si trovava in vacanza in Perù. Il giovane è stato vittima di un malore improvviso. Accasciatosi a terra Gioronella non si è più rialzato: partito per le vacanze il 12 agosto dall’Italia, sarebbe dovuto rientrare il 25. Lavorava come operaio ad Appignano e tra poco avrebbe iniziato la preparazione precampionato con la squadra dilettantistica dalla Helvia Recina.Gironella lascia i genitori e tre sorelle. 'Presidente, giocatrici, staff e dirigenti tutti della CBF Balducci Macerata si uniscono al dolore della famiglia Gironella ed esprimono le proprie sentite condoglianze per la perdita di Michele, 25enne di Villa Potenza tifosissimo dell’Helvia Recina Volley e grande appassionato di sport, scomparso tragicamente mercoledì scorso - si legge sul sito della Helvia Recina Volley Macerata -. Rimarrai sempre nei cuori della grande famiglia arancio-nera'.