Malore improvviso, morto a 65 anni presidente del Tribunale di Pesaro

Lutto nel mondo della giustizia. E' morto improvvisamente il presidente del Tribunale di Pesaro Giuseppe Luigi Fanuli. Aveva 65 anni e viveva a Pesaro: il suo corpo senza vita è stata rinvenuto nella sua abitazione ieri mattina. In tribunale era atteso per le udienze, ma non si è mai presentato. Originario del Maceratese, il dottor Fanuli aveva lavorato a lungo a Fermo, e poi come presidente della sezione penale della Corte d'Appello di Ancona per arrivare a Pesaro il 22 dicembre 2017 come presidente del tribunale. Giurista di primo piano, era impegnato da anni anche come giudice della Commissione Tributaria provinciale. Ancora da accertare le cause del decesso. Unanime il cordoglio tra quanti lo conoscevano, colleghi e avvocati, che ne riconoscono l'altissima professionalità.