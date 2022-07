Malore improvviso: muore a 44 anni il sindaco di Soragna nel parmense

Tragedia nel parmense. E' morto questa mattina il sindaco di Soragna Matteo Concari, 44 anni, a Salsomaggiore mentre stava partecipando a una cerimonia in onore dei bersaglieri. Concari ha accusato un malore e si è accasciato a terra di fronte ai colleghi sindaci e ai cittadini presenti all'evento. Inutili i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Eletto a settembre 2020 con una lista sostenuta dal centrodestra, lascia la moglie e due figli.'Non riesco ancora a credere che Matteo non sia più con noi, colto da un malore improvviso durante una cerimonia istituzionale - scrive l'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti -. Matteo Concari era una persona generosa e solare, con cui mi ero confrontato tante volte. L'ultimo scambio di battute era di ieri, mi aveva mandato la foto del 'bindello' per tagliare la legna che mi stava costruendo la sua azienda. Di recente ero stato trovarlo per scegliere il modello e farmi consigliare da lui, pranzando insieme a Soragna e parlando di futuro. Ma Matteo oggi se n'è andato, con la fascia tricolore al petto, rappresentando la sua città. Alla famiglia di Matteo le più sentite e sincere condoglianze: vi sono vicino con tutto il cuore'.