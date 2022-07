Maltempo e trombe d’aria in Emilia: a Piacenza i danni più gravi

Violenti temporali, con nubifragi e una tromba d'aria hanno sferzato nel tardo pomeriggio l'Emilia e parte della Lombardia causando danni non solo nelle campagne ma anche nelle città, centinaia di richieste di interventi ai vigili del fuoco, fabbricati divelti, alberi caduti e diversi blackout. L'episodio più grave nel Piacentino dove un uomo è morto sotto il muro di una stalla crollato per la violenta tromba d'aria: stava lavorando in un'azienda agricola di Besenzone.

A Piacenza città la bomba d'acqua ha investito la fiera patronale di Sant'Antonino travolgendo le circa 300 bancarelle presenti sul passeggio pubblico. Le raffiche di vento tra gli 80 e i 90 chilometri orari hanno rovesciato le tende dei banchi costringendo i passanti a mettersi al riparo. Una persona è rimasta ferita nel crollo del dehor di un bar. A Fiorenzuola il sottotetto dell'atrio dell'ospedale e' stato colpito da raffiche di vento e pioggia: diversi pezzi sono finiti in strada. Non risultano feriti. A Calendasco diversi alberi e un palo della luce sono stati abbattuti dal vento e ci sono circa 1.500 utenze senza luce.

'Ci siamo subito attivati per monitorare la situazione e intervenire dove necessario, attività che proseguiremo nelle prossime ore', afferma l'assessora regionale alla Protezione civile, Irene Priolo.

'Purtroppo- conclude Priolo- abbiamo appreso che una persona ha perso la vita a Besenzone, a causa del crollo di una parete di un cascinale'.