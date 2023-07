Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nella tarda serata di ieri, la Volante è intervenuta in Corso Canalgrande per la segnalazione di una patita aggressione ai danni di un minore, che si era portato insieme ai suoi amici in un vicino locale pubblico per chiedere soccorso.Gli agenti intervenuti sul posto hanno tranquillizzato il minore e gli amici, scossi per l'accaduto, per poi assumere tutte le informazioni utili alle ricerche dell’aggressore. L’acquisizione degli elementi di indagine e la conseguente attività di perlustrazione in centro, messa in campo dagli agenti, ha consentito di individuare e bloccare in breve tempo il presunto aggressore su una panchina di Piazza Mazzini.La perquisizione personale, effettuata sul giovane, ha permesso il rinvenimento di un coltello, occultato dietro la schiena, utilizzato per minacciare il minore, debitamente sequestrato.E’ stata inoltre rinvenuta una modica quantità di sostanza stupefacente utilizzata per uso personale, che ha comportato la segnalazione alla Prefettura.Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la vittima, mentre si trovava in compagnia dei suoi amici in via Ganaceto, era stata avvicinata da un ragazzo che senza apparenti motivazioni lo aveva colpito con uno schiaffo per poi minacciarlo con un coltello.L'aggressore, già noto alla Polizia di Stato per reati simili è risultato destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Modena nel Maggio scorso. Elemento che potrebbe complicare la sua posizione ora al vaglio della Divisone Anticrimine per un aggravamento. Per ora la denuncia a suo carico è a piede libero.