I sanitari del 118 sono intervenuti poco dopo sul posto, hanno praticato il massaggio cardiaco per evitare il peggio per poi stabilizzare il bambino ed effettuare il trasporto al policlinico, con l'elicottero. Le sue condizioni sono stabili e non corre pericolo di vita. Il fatto è accaduto questa mattina. Ancora da accertare le cause che hanno provocato l'arresto respiratorio.