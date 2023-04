Modena, 4 tunisini irregolari vivevano abusivamente in via del Murazzo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Gli operatori del Nucleo problematiche del territorio e del Centro storico, supportati dall’unità cinofila Pit, sono entrati nella palazzina assieme a un rappresentante della proprietà intorno alle ore 8. Nei dieci appartamenti che compongono il fabbricato sono stati individuati diversi giacigli, segno della presenza di persone, e in uno degli alloggi sono stati scoperti effettivamente i quattro uomini, che hanno un’età compresa tra 23 e 42 anni. Accompagnati al Comando di via Galilei, sono stati sottoposti a fotosegnalamento; dalle verifiche sulle banche dati ministeriali è emerso che tre di loro sono irregolari in Italia.Dovranno rispondere, quindi, anche della violazione delle normative sull’immigrazione. Durante il sopralluogo, inoltre, gli operatori della Polizia locale hanno scoperto anche un allacciamento abusivo alla rete di Hera, attraverso il quale veniva erogata illecitamente energia elettrica.Dopo lo sgombero, concluso in meno di un paio d’ore, la proprietà ha avviato le operazioni di pulizia e di chiusura degli accessi dello stabile. Fino al 2020 l’immobile rientrava nella rete dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas) e nel corso del tempo ha ospitato, quindi, persone straniere arrivate sul territorio.