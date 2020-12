Modena, agenti intervengono per una festa privata. Giovane spacca finestrino auto polizia locale

Ieri sera una pattuglia della polizia locale di Modena è intervenuta a seguito della richiesta di un cittadino per una presunta festa in abitazione privata in zona Musicisti. Effettuato l'accertamento, gli agenti hanno invitato i giovani presenti, peraltro non numerosi, a tornare nelle loro abitazioni. Il tutto sembrava essersi risolto senza intoppi, ma uno di loro, andandosene, ha frantumato il finestrino dell'auto della polizia municipale in sosta dandosi poi alla fuga. Il giovane è stato comunque raggiunto dai due agenti della polizia locale. Fermato dopo avere ferito lievemente uno dei due, il ragazzo è stato denunciato.