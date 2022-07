Modena, aggredisce capotreno che lo invitava a indossare la mascherina

E' stato identificato dalla polizia in stazione a Modena l'autore dell'aggressione a un capotreno il 7 luglio alle 19.20 all'interno di una carrozza. Si tratta di un ragazzo di 21 anni.Il rifiuto da parte del giovane di indossare la mascherina a seguito di invito rivoltogli dal capotreno è sfociato infatti in un’aggressione verbale e successivamente fisica.Sono in corso da parte della Polizia Ferroviaria ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, anche all’esito dell’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza.