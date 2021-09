Modena, bici rubata davanti a scuola restituita alla proprietaria

A pochi giorni dal ritrovamento è stata restituita alla legittima proprietaria, una 19enne residente in città, una delle due biciclette recuperate nel primo pomeriggio di venerdì dalla Polizia locale di Modena nei pressi del Polo Da Vinci, dove era in corso un’operazione di controllo da parte del Nucleo problematiche del territorio. Ed è proprio una studentessa di uno degli istituti scolastici la padrona del veicolo, riconosciuto dalla fotografia pubblicata su un giornale online. Per la vicenda è stato denunciato un 19enne originario dell’Albania, ora accusato di furto aggravato.In particolare la giovane, accompagnata da una parente, si è recata al Comando nel pomeriggio di ieri, fornendo elementi a riscontro della proprietà del veicolo, una bici pieghevole di marca Nilox con ruote da 20 pollici e dal valore commerciale di alcune centinaia di euro. Sono state quindi avviate le procedure per la restituzione, come disposto dall’autorità giudiziaria, completata nell’arco di poche ore.È ancora custodita al Comando di via Galilei, invece, l’altra bicicletta recuperata dagli operatori sempre al Polo Da Vinci. Si tratta di una mountain bike Rockrider, modello “St50”, di colore nero.