Modena, blitz all’officina di via Emilio Po. Era una base di spaccio

Blitz di polizia e polizia municipale alla officina meccanica di via Emilia Po, gestita da marito e moglie di 60 e 41 anni, italiani residenti a Modena.

Gli agenti, opportunamente appostati, hanno prima notato dei movimenti sospetti da parte di soggetti conosciuti come tossicodipendenti che si recavano presso l'officina rimanendovi per pochi istanti e, successivamente, li hanno fermati e trovati in possesso di singole dosi di cocaina acquistate qualche minuto prima.

Entrati con le unità cinofile all’interno dell’officina, gli agenti hanno trovato i due coniugi che li hanno subito aggrediti verbalmente. La donna ha cercato di scaraventare a terra tutto lo stupefacente sul tavolo, mentre l’uomo è andato in escandescenza opponendo resistenza e proferendo frasi minacciose quali “ti faccio vedere io chi sono; se mi togli le manette ti faccio vedere cosa ti faccio; questa ve la faccio pagare.”

Durante la perquisizione nell’officina sono state rinvenute diverse dosi di cocaina per un totale di 20 grammi oltre che 4 bilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento. L’uomo è stato peraltro trovato in possesso della somma di 250 euro, sequestrata come provento della cessione della droga.

L’uomo, pluripregiudicato, è stato arrestato e la donna, madre di due figli e fino a ieri incensurata, è stata denunciata.