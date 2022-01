Modena, in giro nonostante la quarantena: tre denunciati

Nell’ultima settimana controlli mirati dei carabinieri nei luoghi dove vige l’obbligo di certificazione verde, bar, ristoranti, esercizi pubblici, mezzi di trasporto e luoghi di aggregazione, anche con l’ausilio dei Reparti speciali dell’Arma, primo fra tutti il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità. Nel solo fine settimana sono state controllate 500 persone e 42 tra esercizi pubblici e attività.Durante i controlli su strada effettuati negli ultimi giorni, i militari delle Stazioni di Soliera, Pavullo nel Frignano e Guiglia hanno denunciato tre persone sorprese (due in circolazione su strada e una presso una caffetteria) in violazione dell’obbligo di isolamento disposto dall’Autorità Sanitaria.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.