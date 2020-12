Modena Nord, il treno sbaglia binari e urta il palazzo delle Poste

Incidente ferroviario fortunamente senza conseguenze gravi oggi pomeriggio intorno alle 15.30 a Modena Nord all'altezza di via delle Nazioni. Il treno merci che serve la zona industriale per cause ancora in corso di accertamento ha sbagliato i binari andando ad urtare il palazzo delle Poste in via delle Nazioni 125. Paura tra i presenti per il boato udito anche dagli operai che stavano lavorando nelle vicinanze. Sul posto Polfer e polizia municipale allertate dal direttore stesso della direzione postale. Fortunamente non si registrano feriti.