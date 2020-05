Modena, rogo dopo la griglia: interviene la polizia e arresta un evaso

La polizia è intervenuta ieri per due incendi a Modena.dove gli agenti sono accorsi dopo che in una abitazione è scattato l'allarme. La polizia si è trovata di fronte un nigeriano intento a domare le fiamme scaturite da una griglia. Domato l'incendio che aveva intaccato i piumini, gli agenti hanno arrestato l'uomo che è risultato evaso., sempre all'interno di una abitazione dove viveva una famiglia nigeriana: qui un bambino ha appiccato le fiamme mentre giocava con un accendino in balcone. Anche in questo caso nessun danno rilevante.