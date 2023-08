Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nello specifico, nella notte di mercoledì sono stati segnalati alcuni individui che stavano tentando di sollevare la saracinesca posta a protezione dell’ingresso di una farmacia del centro cittadino. La Volante è riuscita a bloccare i due e ad accompagnarli in Commissariato.A seguito degli ordinari accertamenti, i due uomini sono risultati senza fissa dimora ed irregolari sul territorio nazionale, motivo per il quale è stato notificato a carico di entrambi un decreto di espulsione emesso dal Prefetto e ordine del Questore di allontanamento dal territorio italiano. Inoltre, sono stati entrambi denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.