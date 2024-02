Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 6 febbraio scorso, alle 15.30 circa, la Squadra Volante è intervenuta presso uno stabile in disuso nei pressi di Baggiovara a Modena in quanto il proprietario aveva segnalato la presenza di un furgone cassonato non autorizzato, che sostava sul retro nell’area esterna di pertinenza dell’immobile. La catena del passo carraio, inoltre, era stata divelta.Gli agenti si sono portati sul posto e hanno sorpreso un uomo ancora intento a caricare sul furgone materiale in ferro (porte, cancelletti e parti di recinzioni) prelevato dallo stabile.L’uomo, che non è stato in grado di fornire una valida giustificazione alla sua presenza in quel luogo, è stato trovato in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso, tra cui pinze a tronchese, cacciaviti, scalpelli ed un martello, custoditi all’interno di uno zainetto nella sua disponibilità. Per tale motivo è stato anche denunciato in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.