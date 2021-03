Modena, tunisino irregolare con 40 grammi di droga ferisce finanziere

Un cittadino tunisino, irregolare nel territorio nazionale, è stato trovato in possesso a Modena di 40 grammi di eroina. Individuato nel parco Pertini da una pattuglia della Guardia di Finanza, anche grazie ai cani 'Thor' e 'Helliot', alla vista dei militari l'uomo ha tentato la fuga, provocando lesioni a uno dei militari e mettendo in pericolo l'incolumità delle persone presenti nel parco. Bloccato e perquisito dagli altri finanzieri, tra i suoi indumenti sono stati recuperati i 40 grammi di eroina, cristallizzata e suddivisa in tre pezzi, pronta per essere spacciata per un valore di oltre 2.000 euro. Al pusher sono stati sequestrati anche il cellulare e diversi contanti. Il diretto interessato risulta destinatario di diversi decreti di espulsione e precedenti di polizia, anche per spaccio. Il Tribunale ha condannato il tunisino alla custodia cautelare nel carcere Sant'Anna, dove lo spacciatore è stato accompagnato dalle Fiamme Gialle.