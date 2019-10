Modena-Sassuolo, caos senza fine, nuovo incidente nel pomeriggio

Giornata tragica sulla Modena-Sassuolo. Dopo l'impatto che questa mattina ha ucciso una donna di 73 anni, oggi pomeriggio un'altra tragedia è stata sfiorata. Praticamente nello stesso punto del sinistro di questa mattina. Erano le 15,45 quando un camion con cassone per cause in corso di accertamento ha sbandato, andando a sbattere e sfondando i guard-rail della mezzeria che divide i due sensi di marcia della strada. Finendo la sua corsa nella carreggiata opposta. Un'auto è riuscita ad evitare solo in parte l'impatto. Almeno in modo da renderlo non mortale. Il camion si è accasciato e fermato sul lato della carreggiata, adagiandosi su un fossato, mentre l'auto di grossa cilindrata è rimasta sulla carreggiata. Ferito sia il conducente dell'auto che quello del mezzo pesante, ma dai primi riscontri pare in modo non grave.Sul posto, anche nel pomeriggio, i Vigili del fuoco impegnati sia nel soccorso alle persone ferite all'interno degli abitacoli, sia per le operazioni di rimozione dei mezzi