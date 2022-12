Nel reggino scoperta Rsa realizzata in container, denunciate 3 persone

A Bova Marina i carabinieri traggono in salvo 4 anziani non autosufficienti

Una struttura residenziale per anziani, ritenuta abusiva, è stata posta sotto sequestro a Bova Marina (Reggio Calabria) dai carabinieri che hanno denunciato, in stato di libertà, tre persone, per esercizio abusivo della professione, abbandono di persone incapaci, abusivismo edilizio ed indebita percezione del reddito di cittadinanza.



I militari dell’Arma hanno scoperto la struttura per anziani, in un terreno agricolo in una zona isolata, e realizzata abusivamente, con metallo, pannelli coibentati e container ad uso abusivo. All’interno della struttura, ritenuta in precarie condizioni igienico-sanitarie, i carabinieri hanno trovato quattro degenti ottuagenari, affetti da disabilità fisiche e psichiche di diversa gravità, non autosufficienti e bisognosi di continua assistenza medica, infermieristica e farmacologica.



Gli anziani sono stati trovati senza una qualificata assistenza in un ambiente insalubre e pericoloso, erano controllati da un impianto di videosorveglianza, circostanza che, secondo gli inquirenti, lascia presupporre che la presenza dei gestori fosse limitata durante la giornata. Gli anziani sono stati affidati ai familiari e ad altre strutture sanitarie accreditate del territorio.





