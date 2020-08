Octopus, chiesti 68 rinvii a giudizio. C’è anche ex dirigente Cna

Richiesta di rinvio a giudizio per 68 indagati nell’inchiesta Octopus (4 hanno già patteggiato). La notizia della decisione del sostituto procuratore Valentina Salvi è stata pubblicata oggi dalla Gazzetta di Reggio.Nell’inchiesta compaiono nomi importanti dell’associazionismo (in particolare l’ex presidente Cna di Reggio Emilia e ex presidente, per oltre 10 anni, della Cna Sassuolo e membro direttivo Fita trasporti di Modena e Reggio, Nunzio Dallari) e dell’imprenditoria locale coinvolti, a vario titolo secondo la accusa, in un giro di fatturazioni fasulle.Dallari titolare della Travel Trasporti Srl, della Dallari Srl ex procuratore speciale (fino al febbraio 2019) per la gestione ordinaria e straordinaria della sede di Sassuolo della Transcoop di Reggio Emilia, una delle più grandi cooperative di trasporto in conto terzi italiane, è forse il nome più legato al modenese tra quelli che appaiono nell’elenco delle richieste di rinvio a giudizio.Su otto di loro pende l’accusa di associazione a delinquere. Sono il giornalista Marco Gibertini, Piersandro Pregliasco, Marco Castaldi, l’ex titolare della Reggiana gourmet Mirco Salsi, il figlio Gianluca Salsi, Gianluca Mussoni, Valerio Villani e Antonio Silipo.Gli indagati, dice l'accusa, compivano operazioni fra imprese di fatto controllate, facendo vendite fittizie con mancate presentazioni di dichiarazioni e omessi versamenti di Iva, usufruendo di società indebitamente definite 'esportatori abituali' e truffando così altre società che emettevano fatture senza addebitare l'Iva all'acquirente.Ecco chi a fine novembre affronterà l'udienza preliminare di Octopus davanti al gup Luca Ramponi. che dovrà decidere sulla richiesta della Procura.Marco Gibertini (54 anni, Reggio Emilia), Piersandro Pregliasco (60 anni, Ivrea), Marco Castaldi (40 anni, Roma), Mirco Salsi (63, Reggio Emilia), Gianluca Salsi (37, Reggio Emilia), Gianluca Mussoni (48, Fiumicino), Valerio Villani (35, Roma), Antonio Silipo (50, Cadelbosco Sopra), Federico Pozzi (58, irreperibile), Xiangxiao Chen (41, Modena), Yenan Chen (56, Roma), Maria Di Vito (48, Fondi), Bianca Eli (53, Roma), Davide Enrico (55, Pavone Canavese), Maurizio Labanti (76, Reggio Emilia), Matteo Rossi (37, Modena), Andrea Rossi (47, Novellara), Mauro Donelli (62, Cavriago), Massimo Cavalieri (61, Boltiere), Nunzio Dallari (69, Baiso), Patrizia Montanari (60, Reggio Emilia), Daniele Olmi (44, Quattro Castella), Giancarlo Maioli (66, Albinea), Kathrin Frances Webb (56, Reggio Emilia), Giovanni Montorsi (68, Rubiera), Stefano Dallari (49, Casalgrande), Elena Rivi (53, Castellarano), Mario Gaspari (52, Reggio Emilia), Cesare Luca Ghirardini (56, Toano), Nicola Fangareggi (57, Albinea), Giuliano Morotti (60, Baiso), Roberto Lodesani (49, Scandiano), Domenico Rossi (47, Bagnolo), Luca Govi (51, Reggio Emilia), Bruno Salsi (75, Bagnolo), Franca Gennari (74, Bagnolo), Mario Salsi (47, Bagnolo), Ave Salsi (50, Bagnolo), Enzo Paluan (69, Bagnolo), Lisetta Corradini (62, Bagnolo), Antonio Belzoino (67, Bagnolo), Andrea Belzoino (42, Bagnolo), Marco Belzoino (40, Bagnolo), Giovanni Pasquale Giusti (58, Novara), Massimiliano Mussoni (49, Roma), Giuseppe Miceli (61, Rende), Massimo Benedetti (55, Roma), Vincenzo Mannuca (40, Augusta), Vincenzo Armentano (42, Castrovillari), Mario Vitale (39, Mascalucia), Giuliano Debbi (64, Scandiano), Omar Costi (46, Reggio Emilia), Andrea Cesarini (44, Tarquinia), Luca Ferriero (37, Napoli), Salvatore Lauria (39, Napoli), Anna Diluvio (39, Napoli), Isauro Bonacini (50, Rio Saliceto), Massimo Tirabassi (67, Bibbiano), Fermino Biagini (74, Reggio Emilia), Angelo Dal Poz (63, Roma), Paola Bigi (45, Reggio Emilia), Stefano Cascioli (65, Rocca di Papa), Federica Turrini (32, Roma), Rosario Petrazzuolo (50, Napoli), Giancarlo Paulon (62, Roma), Anna Maria Rollo (60, Terni), Carlo Fabrizio (53, Roma), Ivano Turrini (59, Roma).