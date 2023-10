Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Il grave e preoccupante accaduto è evidentemente frutto di un degrado sociale e culturale dilagante, che mette in contrapposizione le persone, scansando qualsiasi possibilità di confronto. Sono sempre più all'ordine del giorno, atteggiamenti ostili e provocatori in modo particolare nei confronti delle lavoratrici, che diventano oggetto di minacce, insulti, molestie - anche a sfondo sessuale - e aggressioni verbali.L'exploit di domenica 15 ottobre che ha costretto lo sfortunato collega alle cure dei sanitari e ad una prognosi di 7 giorni, obbliga tutte le parti coinvolte, ad una seria e profonda riflessione e ad un confronto che sia portatore di soluzioni concrete per preservare la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del punto vendita di Sassuolo, oltre ad essere precursore di protocolli di sicurezza che introducano senza reticenze, che la violenza e le molestie sul luogo di lavoro possano costituire violazione dei diritti umani e rappresentino minaccia alle pari opportunità, risultando pertanto incompatibili con un lavoro dignitoso'.'Al collega vittima di questa violenza che ha subito un trauma fisico e psicologico va tutto il nostro affetto, con l'auspicio che questo episodio, assolutamente inaccettabile e ingiustificabile, rimanga un evento isolato a seguito del quale, come detto, vengano messe in campo tutte le azioni necessarie da parte dell'impresa affinché non possano ripetersi eventi simili. Non faremo mancare il nostro supporto e sostegno a lui che ha subito l'aggressione, così come a tutte le colleghe e i colleghi del punto vendita, per i quali questo episodio potrebbe anche comportare ricadute psicologiche importanti'.