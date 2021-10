Pestato da gang di giovani davanti a scuola: scene da brivido in via Rainusso

Le immagini mostrano a tutti gli effetti gli elementi di una aggressione organizzata nei confronti di un ragazzo. Registrate e postate nel primo pomeriggio di ieri da uno studente. Immagini che mostrano un gruppo di coetanei accanirsi contro un ragazzo. Con calci, pugni e spranghe. Nell'area antistante all'accesso delle succursali delle scuole superiori barozzi e Fermi. Il giovane inseguito e braccato cade a terra. Ogni reazione è inutile nei confronti della furia scatenata a turno dal gruppo. Il branco è scatenato. Il giovane a terra viene preso a sprangate e a calci. Scene che lasciano attoniti. Gli studenti che assistono alla scena intimano di fermarsi, ma nulla serve. Il pestaggio prosegue. Il video si interrompe. Tutte da chiarire, ed ora al vaglio degli inquirenti, le cause dell'aggressione e le conseguenti gravi responsabilitàNotizia in aggiornamento

