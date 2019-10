Poliziotti all'inseguimento in bici e a piedi: 3 malviventi bloccati

C'è anche un poliziotto che facendosi prestare la bicicletta da un passante, è riuscito a raggiungere bloccare un malvivente, anch'egli in bici, che forse si apprestava a mettere a segno alcuni furti, tra le ultime azioni della squadra volante di Modena che hanno movimentato nella sera e nella notte il centro storico di Modena.Sono le 2 della notte quando un 40 enne di origine ucraina, in sella ad una bicicletta, non si ferma all’alt degli agenti intenzionati a controllarlo. Siamo in via Emilia centro. L’uomo evita i poliziotti e tenta la fuga. Inseguimento impossibile in auto. Così un agente ferma un ciclista, si fa prestare il mezzo a pedali e si mette all’inseguimento. Cercando di pedalare più forte del fuggitivo. Nella fuga quest'ultimo si libera di alcuni attrezzi da scasso che verranno recuperati. Sarà bloccato poco dopo, raggiunto dalla in bicicletta dall’agente.Si chiude così una molto movimentata serata per la squadra volante in servizio in centro storico di Modena. Iniziata alle ore 18, quando due uomini a bordo di una Alfa Giulia non si fermano all'alt intimato dagli agenti in via Vittorio Veneto. L'uomo alla guida accelera per fuggire, ma giunto all’altezza di piazzale Risorgimento prova ad entrare in via Calle di Luca. Chiusa. Tentativo vano per la presenza di barriere in cemento. Il conducente abbandona l’auto con a bordo un passeggero e fugge a piedi. Uno dei due agenti agente si mette all’inseguimento a piedi per le vie del centro. Un chilometro di corsa per Canalchiaro e attraverso viuzze e vicoli fino in via Camatta, altra strada chiusa. L’uomo tenta di scavalcare cancello e mura di cinta ma l’agente gli è addosso. Braccato, aggredisce il poliziotto che però riesce ad immobilizzarlo. Si tratta di 40 enne tunisino irregolare, già con precedenti e fotosegnalato. Aveva con sé alcune dosi di droga ma non aveva i documenti. Dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale, oltre della guida senza patente.Nel frattempo il passeggero dell’auto, un 40enne italiano che risulterà anche proprietario del mezzo, che aveva imprudentemente affidato al tunisino senza patente tenta anch’egli la fuga. Ma viene bloccato e denunciato. Per lui una sanzione per non avere rispettato l’alt. Ma i guai nei suoi confronti potrebbero arrivare dal ritrovamento sull’auto di alcune dosi di droga