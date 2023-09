Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Gli agenti della Volante, perlustrando nei momenti successivi la zona, transitando in via Berengario, si imbattevano in un ragazzo che corrispondeva alla descrizione del rapinatore e ai dettagli forniti. Il giovane, immediatamente raggiunto dagli operanti, è stato sottoposto a perquisizione personale con esito negativo. Non essendo in grado di fornire documenti identificativi, è stato accompagnato presso la Questura dove è risultato già noto a questi Uffici. E' stato quindi denunciato per rapina e stante la minore età veniva riaffidato alla famiglia.