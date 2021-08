Finisce nel canale con l'auto, salvata da un ragazzo

Una signora anziana (A. S. le iniziali) di 72 anni alla guida di una Ford cmax intorno alla 18.15, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto finendo nel canale, pieno in questo periodo dell'anno per consentire le operazioni di irrigazione delle campagneA dare l'allarme e ad avvertire i soccorsi due ragazze che procedevano dietro l'auto della signora e che hanno subito fermato un paio di ragazzi che in quel momento stavano transitando in moto. Uno di questi visto l'accaduto non ha esitato a tuffarsi nel canale e a trarre la donna fuori dell'abitacolo portandola in salvo. I sanitari sopraggiunti tempestivamente le hanno somministrato le prime cure facendole espellere l'acqua che aveva ingerito, ma la sua vita è salva grazie al tempestivo e coraggioso intervento del ragazzo che non ha esitato a tuffarsi in acqua. Trasportata presso il locale ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, la donna non è in pericolo di vita.Presenti sul posto la Polizia Locale del presidio di Mirandola con due pattuglie, VVFF sommozzatori e elisoccorso VVFF di Bologna, VVFF di San felice sul Panaro, ambulanza e automedica.L'auto in seguito è stata recuperata dai sommozzatori ed estratta dalle acque del canale dai VVFF di San FeliceAnche il marito è giunto sul posto e ha ringraziato il ragazzo per il coraggio dimostrato.