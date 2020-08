Sassuolo, tunisino ferito a una mano e ubriaco aggredisce poliziotti

Questa notte la polizia di Sassuolo ha arrestato un tunisino di 33 anni per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Lo straniero verso le 2:30 di notte si è presentato in Commissariato, in evidente stato di ebbrezza alcolica e sanguinante ad una mano, asserendo di essere stato ferito da un suo connazionale.

Sul posto gli agenti richiedevano l’intervento di personale medico che provvedeva a medicare la ferita. L’uomo dopo essere stato curato, alla richiesta di esibizione di un documento per l'identificazione, andava in escandescenza rifiutando di farsi identificare e tentando più volte di farsi del male cercando di sbattere la testa contro il muro per poi aggredire fisicamente gli operatori, uno dei quali riportava lesioni refertate e giudicate guaribili in 5 giorni. Per i fatti di cui sopra lo straniero in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato. Trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del processo per direttissima, il tunisino ha danneggiato anche la porta della cella di sicurezza. Giudicato in mattinata presso il Tribunale di Modena, il tunisino è stato condannato alla misura del divieto di dimora nella provincia di Modena.