Schianto contro un palo, muore 67enne di Maranello

Incidente mortale mercoledì sera in via Gamberi a Sasso Marconi. Alberto Ruben Goldoni, 67enne di Maranello, si è schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica mentre era alla guida della sua Qashqai. Nessun altro mezzi è rimasto coinvolto nell'incidente. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime: è deceduto dopo poco all'ospedale Maggiore. Non si esclude che a causare l'incidente sia stato un malore. Lascia la moglie e tre figli.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.