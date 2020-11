Spaccio a Vignola: denunciati 3 marocchini, 3 albanesi e un italiano

L’indagine, nel suo complesso, ha consentito di recuperare e sequestrare circa 140 grammi di hashish, 8,6 di cocaina e 1 grammo di marjuana, meticolosamente nascoste e già pronte in dosi per essere spacciata, oltre alla somma di 850 euro sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Alcuni giorni fa, la Procura della Repubblica di Modena ha disposto la perquisizione sul conto di sei dei sette indagati con l’ausilio di unità cinofile antidroga del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Bologna ed eseguita tra Vignola e i comuni di Guiglia e di Savignano sul Panaro. Tale attività si è estesa nei giorni successivi con l’individuazione ed arresto in flagranza di una settima persona, un magrebino 29enne, trovato in possesso di 133 grammi di hashish oltre al materiale per il confezionamento delle dosi.

