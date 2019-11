Strada San Faustino, anziano entra col muso dell'auto in locale chiuso

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l'incidente poteva concludersi con un bilancio ben peggiore. Un anziano che percorreva strada San Faustino a Modena questa sera ha perso il controllo della sua utilitaria, una Toyota Auris, o probabilmente ha sbagliato una manovra. Fatto sta che è entrato con il muso in un locale, chiuso a quell'ora, danneggiando così la saracinesca. In quel momento nessuno transitava sul marciapiede e l'incidente non ha avuto conseguenze.