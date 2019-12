Tentato stupro e rapina in profumeria: arrestato 34enne nigeriano irregolare

Arrestato dalla polizia l'autore del tentato stupro e della rapina ai danni della commessa della profumeria Vaccari in largo Garibaldi a Modena, avvenuta il 17 dicembre Si tratta di un 34enne nigeriano pluripregiudicato già oggetto di diversi provvedimenti di allontanamento, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano.L'uomo è stato fermato a Modena in viale Martiri della Libertà, dopo che pochi giorni fa si era reso protagonista di un furto in un supermercato. Fondamentale nella individuazione dell'immigrato è stato il lavoro della scientifica che ha utilizzato per l'identificazione le impronte digitali che erano state raccolte nei punti indicati dalla commessa.. E' stata effettuata anche una perquisizione nell'appartamento in via Pancaldi dove dormiva con altri connazionali.