Rapina il negozio e tenta di violentare la commessa

E' entrato nel negozio carico di borsoni vuoti da riempire, e con in mano un coltello da cucina, ha iniziato a fare razzia di profumi. In quel momento la giovane commessa era sola. La 22enne, impaurita, non ha opposto resistenza, e sotto la minaccia del coltello ha assistito alla scena dell'uomo che riempiva i borsoni di prodotti e razziava il contante contenuto in cassa, per circa 2000 euro. Non contento della razzia ha l'uomo ha pensato di spingersi oltre, approfittando della ragazza. Spingendola a forza nello sgabuzzino, con l'evidente intenzione di abusare sessualmente di lei. È successo martedì mattina ma la notizia e stata diffusa solo oggi. L'uomo imbavagliatobla donna con una sciarpa e avrebbe iniziato a slacciarsi i pantaloni. Caso ha voluto che in quel momento il campanello del negozio ha suonato, attivato da un cliente che voleva entrare nel negozio. Gesto che ha fatto desistere il malvivente, che ha deciso di completare la rapina, riempiendo del tutto i borsoni ed uscendo dal negozio facendo perdere le proprie tracce. Per la commessa, sotto shock, nessuna ferita.