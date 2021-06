Tragedia in piscina a San Prospero: muore bastigliese 14enne

Tragedia a Bastiglia: è morto il 14enne residente in paese vittima sabato pomeriggio di un incidente alle piscine Casanova di San Pietro, frazione di San Prospero. Da una prima ricostruzione pare che il giovane, Adam, avesse battuto la testa tuffandosi restando privo di conoscenza in acqua. Dopo i soccorsi del personale della struttura, sul posto erano giunti i sanitari e il giovane era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola di Bologna in condizioni gravissime. Questa notte il decesso.

