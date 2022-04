Tragedia sulla A21, 11enne sbalzato dall'auto, il padre lo soccorre: entrambi deceduti

Secondo una prima ricostruzione l'auto sulla quale viaggiava la famiglia francese è stata tamponata da una vettura. In seguito all'urto il figlio di 11 anni è stato sbalzato fuori dall'abitacolo: il padre è subito sceso per cercare di soccorrerlo, ma è stato travolto da una terza vettura che nel frattempo stava percorrendo la stessa carreggiata. Per il padre e il figlio purtroppo non c'è stato nulla da fare.Il tratto autostradale è rimasto chiuso il tempo necessario per soccorrere i feriti e consentire ai vigili del fuoco di rimuovere i mezzi incidentati.