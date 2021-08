Via Bonasi, mercato della droga 24 ore su 24, nessuno interviene

Ogni residente di via Bonasi (zona stazione dei treni di Modena) ha un proprio archivio personale di fotografie e video a tema spaccio, alcuni sono davvero espliciti e danno il senso di quello che accade tutto il giorno sulla strada.Trattative senza sosta, biciclette a tutta velocità, monopattini e tante automobili in contromano che entrano per concludere ogni sorta di scambio, le immagini sono chiare, chi vende e chi compra sa di rischiare davvero poco. I residenti hanno perso la speranza, denunciano ma nulla cambia, alcuni si sono arresi; tra le prove del clima di impunità, le immagini dei tossicodipendenti che consumano eroina e cocaina alla luce del sole, tutti molto rilassati.Altro problema segnalato dai cittadini è quello legato ai comportamenti poco civili dei camion dei fornitori e di alcuni clienti del market etnico che si trova sempre in via Bonasi, le immagini sono esplicite, soste sulle piste ciclabili, auto con le quattro frecce nei parcheggi disabili e anche in questo caso, in tanti che entrano contromano. L'amministrazione sa tutto, ma in tanti anni solo promesse, difficile sperare in un miglioramento, ma i residenti non mollano e continuano a denunciare quello che accade davanti alle loro finestre; qualcuno interverrà?