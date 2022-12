Vignola, armi e droga in casa: arrestato un 44enne

Sotto sequestro anche una pistola a salve priva del tappo rosso con relative munizioni ed una carabina, derivata dal fucile ARI 5

I Finanzieri di Modena hanno arrestato un 44enne domiciliato a Vignola e sequestrata cocaina per un peso complessivo di 700 grammi e un chilogrammo di marijuana.

Durante una perquisizione domiciliare, le Fiamme Gialle hanno trovato all'interno di un appartamento 3 confezioni sottovuoto di sostanza di colore bianco, strumentazione varia per il taglio ed il confezionamento in dosi, un bilancino di precisione ed una busta contenente 'erba'. Le sostanze rinvenute, all'esito delle immediate analisi, sono risultate cocaina e marijuana e pertanto sequestrate.



Nel corso delle operazioni sono state rinvenute e poste sotto sequestro anche una pistola a salve priva del tappo rosso con relative munizioni ed una carabina (derivata dal fucile ARI 5) - risultata rubata - illegalmente detenuta. Le anni erano complete di caricatori.



Il 44enne è stato arrestato nella flagranza dei delitti di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di un'arma comune da sparo peraltro proveniente da furto.

All'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, il Giudice per le indagini preliminari ha applicato all'indagato la custodia cautelare in carcere.





