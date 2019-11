A Cavezzo nasce il coordinamento delle opposizioni

'A distanza di sei mesi dalle elezioni comunali a Cavezzo siamo entrati nel vivo dei lavori del nuovo consiglio comunale. Le intense attività nelle commissioni e in consiglio hanno avuto l’effetto di portare a un confronto anche tra le due liste di opposizione Cavezzo Viva e Crescere Cavezzo, gruppo storico capeggiato da Stefano Venturini e premiato dagli elettori; non aver collaborato ha comportato il non essere oggi in maggioranza. In vista delle elezioni regionali e della votazione del Presidente Ucman è quanto mai opportuno ricompattarsi e coordinarsi'. Così in una nota'A tal fine daremo vita a un coordinamento delle opposizioni, rappresentate da Stefano Venturini in Unione e in consiglio comunale, già eletto a maggio e membro con la maggiore anzianità di contrasto al Pd, per conseguire una efficace opposizione in Comune e una determinante rappresentanza in Ucman' - chiude