Ballottaggio Pavullo, il Pd 'scarica' Pattuzzi e apre a Venturelli

'Con il voto di ieri si delinea a livello nazionale una situazione nuova, il Partito democratico recupera consensi e sono confermati i candidati delle principali città metropolitane'. Così il segretario modenese Pd Davide Fava commenta l'esito della tornata elettorale di ieri.'Da non sottovalutare la forte astensione che oramai rappresenta un elettorato ‘in cerca d’autore’ che non trova proposte allettanti nel quadro politico generale e rappresenta l’obbiettivo principale di qualsiasi forza voglia candidarsi a costruire un progetto politico nuovo e convincente. Nel campo della destra viene certificato il fallimento di una politica sovranista che strizza l’occhio a vecchi e nuovi estremismi, e i nuovi equilibri interni alla Lega sono tutti da definire. Per quanto riguarda Modena vengono riconfermati i nostri candidati a Palagano, dove Fabio Braglia è stato votato con larga maggioranza, e a Sestola, dove Fabio Magnani mantiene il Comune nonostante le pericolose divisioni nel campo di centro-sinistra alla vigilia del voto. A Montefiorino il Pd è di nuovo presente in una competizione non facile, ottenendo un risultato notevole. A Zocca il lavoro di Federico Covili è stato importantissimo mancando per un soffio l’elezione in una competizione elettorale che da subito è apparsa in salita'.'A Pavullo invece non convince l’elettorato la proposta rappresentata da Graziano Patuzzi, che non accede al ballottaggio.. Sul panorama pavullese merita di essere considerato con attenzione il progetto civico di Davide Venturelli - chiude Fava -. Ottimo infine il risultato di Finale Emilia, dove l’esperienza e la serietà del nostro candidato, la comprensibilità di un progetto di prospettiva attento alla società finalese e il giudizio negativo sull’amministrazione uscente aprono per Marco Poletti una prospettiva interessante. Nel complesso, di sei comuni al voto tengono le due amministrazioni precedentemente di centro sinistra, vacilla la Zocca di FdI, viene messa in discussione l’amministrazione Biolchini a Pavullo e si apre il ballottaggio su Finale. Fra due settimane potremo trarre le conclusioni definitive'.