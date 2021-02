Carpi, tenta di rubare vestiti ma suona l'allarme: 'Ho una protesi'

Ieri pomeriggio i carabinieri di Carpi hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantenne originario della provincia di Mantova, residente in quella di Reggio Emilia, poiché poco prima, presso un esercizio commerciale di Carpi, si è impossessato di alcuni capi di abbigliamento del valore complessivo di qualche centinaio di euro, nascondendoli all’interno di una borsa schermata. L’uomo, dopo averli prelevati dagli espositori, si è diretto verso il camerino dove, al riparo da occhi indiscreti, ha nascosto gli abiti dentro la borsa, dirigendosi poi verso le casse. A quel punto è entrato in funzione l’allarme sonoro ed è stato avvicinato da gli addetti alla sorveglianza. L'uomo ha provato a giustificarsi sostenendo di avere una protesi metallica all’anca e che per questo l’allarme era entrato in funzione. Sul posto sono intervenuti i militari i quali all’esito di una veloce perquisizione personale, hanno recuperato gli abiti che l’uomo voleva rubare. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e condotto in carcere.