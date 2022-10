Carpi: tentano di rubare monopattino, bloccati due ragazzi, uno minore

Gli Agenti del Commissariato di Carpi hanno denunciato in stato di libertà due ragazzi carpigiani, uno dei quali minorenne, per il reato di tentato furto aggravato in concorso.Ieri mattina, alle ore 10, anziché essere a scuola i due ragazzi erano nel parco di via Giorgione dove gli agenti della Squadra Volante li hanno sopresi mentre, muniti di bastone, stavano tentando di asportare un monopattino elettrico ancorato ad un palo con una catena.Alla vista dei poliziotti i due si sono dati alla fuga. Inseguiti sono stati bloccati poco dopo con la forza nel momento in cui entrambi avevano opposto resistenza e aggredito gli agenti nel tentativo di guadagnarsi la fuga.Accompagnati in ufficio per gli accertamenti sono stati entrambi deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto in concorso mentre il 18enne è stato denunciato anche per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e per resistenza, minaccia e violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.