Castelfranco, rissa e furti: sei persone arrestate

Doppia operazione dei carabinieri a Castelfranco Emilia. I militari nella notte hanno tratto in arresto quattro persone per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. I quattro uomini, di età compresa tra i 32 e i 43 anni, si sono resi protagonisti di una violenta rissa per questioni di carattere personale. I militari dell’Arma, giunti sul posto su segnalazione di alcuni cittadini, sono riusciti a contenere i contendenti con non poche difficoltà, venendo più volte spintonati, sino a dover ricorrere all’utilizzo dello spray urticante.

Tutte le persone coinvolte sono state arrestate e condotte questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

Gli stessi carabinieri poco prima avevano arrestato due persone, rispettivamente di 35 e 53 anni per furto aggravato in concorso. I due uomini sono stati sorpresi dai militari mentre stavano asportando mobilio vario da un edifico che ospitava un’attività commerciale, per la quale è in atto una procedura fallimentare. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto. Stamane, gli arrestati sono stati giudicati con rito direttissimo, conclusosi con la convalida dell’arresto.