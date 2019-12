Castelfranco, villa trasformata in una 'casa chiusa': cinese arrestata

Adescava clienti per la sua connazionale quarantenne attraverso annunci pubblicati su un sito on line contenente foto di giovanissime ragazze nude e i relativi contatti telefonici per un appuntamento erotico. Nel pomeriggio di ieri, sono scattate le manette per una giovane cinese, 30enne, incensurata e domiciliata a Castelfranco. La donna, accusata di favoreggiamento della prostituzione continuato, aveva trasformato la sua villetta in un luogo di incontri a luci rosse. A seguito di perquisizione locale, i militari di Castelfranco Emilia hanno rinvenuto anche mille euro in contanti. La giovane cinese si trova ora in carcere.