Cavezzo, assolto ex sindaco per la demolizione di palazzo Paltrinieri

Alla fine è arrivata l'assoluzione per tutti gli imputati. Per il caso dell'abbattimento di palazzo Paltrinieri a Cavezzo sono stati infatti assolti tutti gli imputati, tra cui l’ex sindaco Draghetti (nella foto). Per i giudici l'abbattimento dello storico edificio del centro di Cavezzo all’indomani del sisma 2012 non costituisce reato. La Procura, secondo cui quell’edificio non era da abbattere, aveva chiesto pene dagli 8 ai 9 mesi per i responsabili dei vigili del fuoco (Massimo Bortot, Giovanni Nanni e Michele De Vincentis) e di 10 mesi per l’ex sindaco di Cavezzo.